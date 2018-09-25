جامعة نورة تستأنف برنامج التقويم الأكاديمي

الرياض- الوئام:

استأنفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز الأبحاث للعلوم الصحية للسنة الثالثة على التوالي “برنامج التقويم الأكاديمي” الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات الجامعة في الكليات الصحية الخمسة “كلية الطب البشري، كلية الصحة وعلوم التأهيل، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض”، إضافة إلى الباحثين الإكلينيكيين من منسوبي المستشفى الجامعي بهدف تدريبهم على مهارات البحث الأساسية والمتقدمة في المجالات الطبية.

ويتضمن البرنامج هذا العام حزمة مختارة من الدورات والورش التدريبية المختصة في الأبحاث الصحية والسريرية من أبرزها: برنامج تطوير المقاييس الصحية العربية، وورشة عمل نمط الحياة والبحوث الصحية، ودورة أساسيات في بحث الإحصاء الحيوي.

وأفادت مديرة مركز الأبحاث للعلوم الصحية الدكتورة عبير التميمي أن البرنامج في انطلاقته الثالثة سيشكل نقلة نوعية مختلفة في مجال البحث العلمي للتخصصات الصحية، حيث سيتم التركيز فيه على المستويات المتقدمة، إضافةً إلى عدد من الدورات والورش التدريبية التي تخدم المستوى الأساسي في البحوث الصحية، الذي تم التركيز عليه في العامين السابقين.

وأكدت التميمي على أن أهداف برنامج التقويم الأكاديمي جاءت تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتطبيقا لرسالة الجامعة التي تُعنى بالمرأة وتسعى لتعزيز تميزها بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية للمساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.

يذكر أن أغلب الدورات تم اعتمادها من هيئة التخصصات الصحية، حيث تم فتح باب التسجيل للبرنامج لجميع الباحثين المهتمين من داخل وخارج الجامعة على الرابط التالي

https://em-hsrc.pnu.edu.sa .