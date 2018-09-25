المملكة تفوز بعضوية لجنة الأعاصير الدولية

الرياض- الوئام:

أعلن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، نجاح المملكة بمقعد لجنة الأعاصير بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وهي لجنة معتمدة من المنظمة وتضم خبراء في الأعاصير المدارية من جميع دول العالم.

ويأتي انضمام المملكة نظيراً لجهودها وخبرتها في مجال الأرصاد على المستوى الإقليمي، وكذلك جهود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أثناء مرور إعصار ميكونو على بعض دول المنطقة، واختيار المنظمة العالمية للأرصاد جدة كنقطة اتصال للمتابعة.

يذكر أن المملكة عضو مؤسس لمنظمة الأرصاد العالمية وتمثل إحدى الدول المؤثرة في المنطقة كونها عضو للمكتب التنفيذي للمنظمة وفوز المملكة بمقر مركز إقليمي في جدة لتبادل نشرات الأرصاد الجوية بين 14 دولة.

ودشنت الهيئة مؤخراً أحدث مركز للتنبؤات الجوية في المنطقة الذي يتميز بأحدث التقنيات المتطورة والكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في تقديم جميع الخدمات الأرصادية في الهيئة.