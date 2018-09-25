خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

الرياض- الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، أصحاب السمو الأمراء، والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وتشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.وقد أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي.

وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن هذلول وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي الأول وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.

وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز .