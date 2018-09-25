نوفارتس للأدوية تشرد أكثر من 2000 موظف

وكالات - الوئام:

تعتزم شركة نوفارتس ايه جي السويسرية للأدوية شطب أكثر من 2000 وظيفة في سويسرا، أي نحو 16% من قوتها

العاملة، وذلك خلال الأربعة أعوام المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تبني المدير التنفيذي الجديد فاس ناراسيمان لتوجه لخفض التكاليف وتقليص نطاق عمل الشركة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة قالت في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم شطب 1450 وظيفة في قطاع التصنيع بسبب التعديلات في شبكة الإنتاج.

وأضافت الشركة أن 700 وظيفة أخرى معرضة لخطر الشطب بحلول 2022 في إطار إعادة هيكلة أعمال الشركة.

ويشار إلى أن هناك 126 ألف موظف يعملون بنوفارتس في أنحاء العالم، ونحو 13 ألف في فروعها بسويسرا.