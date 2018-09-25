خبر عاجل

السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
التعليقات: 0

خلال الـ4 أعوام المقبلة

نوفارتس للأدوية تشرد أكثر من 2000 موظف

نوفارتس للأدوية تشرد أكثر من 2000 موظف
weam.co/542918
وكالات - الوئام:

تعتزم شركة نوفارتس ايه جي السويسرية للأدوية شطب أكثر من 2000 وظيفة في سويسرا، أي نحو 16% من قوتها
العاملة، وذلك خلال الأربعة أعوام المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تبني المدير التنفيذي الجديد فاس ناراسيمان لتوجه لخفض التكاليف وتقليص نطاق عمل الشركة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة قالت في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم شطب 1450 وظيفة في قطاع التصنيع بسبب التعديلات في شبكة الإنتاج.

وأضافت الشركة أن 700 وظيفة أخرى معرضة لخطر الشطب بحلول 2022 في إطار إعادة هيكلة أعمال الشركة.

ويشار إلى أن هناك 126 ألف موظف يعملون بنوفارتس في أنحاء العالم، ونحو 13 ألف في فروعها بسويسرا.

روابط ذات صلة

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل
مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: اقتصاد إيران يتهاوى

مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: اقتصاد إيران يتهاوى
“بي.إم.دبليو” تستدعي نحو 140 ألف سيارة

“بي.إم.دبليو” تستدعي نحو 140 ألف سيارة
بنوك صينية تطبق عقوبات أمريكية ضد روسيا

بنوك صينية تطبق عقوبات أمريكية ضد روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>