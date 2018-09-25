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يسعى لإبعادنا عن مصالحنا

الحرس الثوري الإيراني: ترامب “شرير ومتهور”

الحرس الثوري الإيراني: ترامب “شرير ومتهور”
weam.co/542919
وكالات - الوئام:

وصف الحرس الثوري الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بأنه “شرير ومتهور” واتهمه بشن حرب اقتصادية، في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن إعادة فرض العقوبات على طهران لزيادة الضغط عليها اقتصاديا.

جاء هذا قبل ساعات من الموعد المقرر أن يحضر فيه كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كان ترامب قد انسحب في مايو أيار من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية، وبدأ من حينها في إعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها والضغط على دول أخرى لتتوقف عن شراء نفطها.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية “الرئيس الأمريكي الشرير المتهور يركز على حرب اقتصادية وعقوبات قاسية كي تحيد الأمة الإيرانية عن القيم الثورية ومصالحها الوطنية”.

وأضاف أن الهجوم الذي وقع يوم السبت على عرض عسكري وأسقط 25 قتيلا كان “سوء تقدير من جانب الأعداء، فقد وطدت هذه الجريمة من اتحاد الأمة الإيرانية”.

وأضرت العقوبات الأمريكية الجديدة والتهديد بفرض المزيد بالريال الإيراني الذي فقد حوالي ثلثي قيمته هذا العام.

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