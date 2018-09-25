شرطة المدينة تحبط محاولة سرقة صراف آلي

المدينة المنورة - أحمد الشيخ - الوئام:

باشرت الجهات الأمنية بالمدينة المنور بلاغا عن محاولة سرقة جهاز صرف آلي، اليوم الثلاثاء، بطريق الأمير عبدالمجيد.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة “أن الجهات الأمنية باشرت، بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٣٩ هـ، بلاغا عن محاولة سرقة جهاز صرف آلي بطريق الأمير عبدالمجيد”.

وأوضح أن “نتائج التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن القبض على المتورطين، وعددهم 4، سعوديي الجنسية، وفي العقد الثالث من العمر”.

وأكد أن المتهمين أقروا بمحاولة سرقة أموال من جهاز الصرف الآلي، إضافة إلى قيامهم بسرقة خزنة من أحد المحلات التجارية باستخدام سيارة مسروقة. كاشفا أنه تمت إحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.