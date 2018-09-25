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وإحالتهما للتحقيق

إعفاء رئيس بلدية ومدير خدمات بسبب وفاة الطفلة جنى الشهري

إعفاء رئيس بلدية ومدير خدمات بسبب وفاة الطفلة جنى الشهري
weam.co/542928
الرياض - الوئام:

أصـدر وزيـر الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ اليـوم الثلاثاء قرارا بإعفاء كل من رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق، وذلك إثر وفاة الطفلة جنى الشهري إثر تماس بعامود كهرباء في شارع الفن بمدينة المجاردة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة ستقوم بمحاسبة كل مقصر ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية فيمن يثبت تهاونه أو تقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة.

ونوه بحرص الوزارة على أهمية توفير وتطبيق اشتراطات السلامة وتوفير البيئة المناسبة والآمنة في الأماكن العامة.

وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في الأماكن العامة لكونها أماكن يرتادها الزوار، وترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من يتم إدانتهم.

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