رئيس اتحاد الهجن: اليوم الوطنى يذكرنا بالملاحم البطولية لتوحيد الوطن

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

أكد رئيس الإتحاد السعودي للهجن صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية على الجميع نستذكر فيها الملاحم البطولية التي قادها و سطرها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصين الأوفياء في توحيد هذا الوطن الغالي تحت راية التوحيد.

وقال: «أرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى الـ 88 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية».

وأضاف سمو الأمير فهد بن جلوي «في هذه المناسبة الوطنية نعمل على تعزيز وغرس الانتماء والولاء و حب الوطن الغالي في نفوس أبناءنا من الأجيال الناشئة، كما نتأمل فيها بكل فخر واعتزاز المسيرة والملحمة الوطنية الطويلة التي عاشها الوطن طوال 88 عاماً حافلة بالعطاء والتنمية والكفاح منذ عهد الملك المؤسس وأبناءه الملوك وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين – حفظهما الله – اللذين يقودان بلاد الحرمين الشريفين نحو المزيد من التقدم والتطور في شتى المجالات وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 الرؤية الوطنية الطموحة التي رسمت خارطة طريق لنهضة تنموية شاملة في جميع مناحي الحياة والعمل على تنمية الإنسان والمكان».

وختم رئيس الإتحاد السعودي للهجن تصريحه بفخره بنجاح مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف والذي حقق رقما قياسيا ادخله موسوعة جينيس كأكبر مهرجان للهجن في العالم وهو انجاز وطني عانق يوم الوطن المجيد يهديه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

كما اضاف بن جلوي بأن هذا الانجاز هو ضمن انجازات عديدة حققتها الهيئة العامة للرياضة بقيادة معالي المستشار تركي ال الشيخ ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل .

داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا الأبطال المرابطين على حدود المملكة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء.