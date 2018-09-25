غوتيريس يحذر من نظام عالمي “تسوده الفوضى”

متابعات - الوئام

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم أن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول “عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة” مؤكدا “اليوم النظام العالمي يزداد فوضى، وعلاقات القوة أصبحت أقل وضوحا .. والقيم العالمية تتعرض للاندثار، والمبادئ الديموقراطية محاصرة”.

كما حذر غوتيريس، خلال كلمته، من خطورة التغير المناخي، داعيا لتنفيذ اتفاق باريس.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبح بعيد المنال.

واستطرد أنه “مازالت هناك تحديات كبيرة تواجه المجتمع الدولي والأمم المتحدة”.

وقال إن العالم شهد “استخدام السلاح الكيماوي وأفلت مستخدموه من العقاب”، في إشارة إلى النظام السوري.