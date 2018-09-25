النحاس يرأس وفد “التقاعد” خلال اجتماع بمجلس التعاون الخليجي

الرياض - الوئام:

يرأس معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس وفد المؤسسة المشارك في الاجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت.

وأكد النحاس أن الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو تطوير الأنظمة التقاعدية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز آليات التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم مصلحة دول المجلس ومواطنيها.

كما يناقش الاجتماع دراسة الإصلاح على أنظمة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ومشروع التوعية الإعلامية المشتركة بالنظام والاحصائيات المتعلقة بالمسجلين به، بالإضافة إلى مستجدات الحملة الاعلامية المرئية الوحدة، وإعداد وتأهيل المدربين الوطنيين وتصميم الحقائب التدريبة في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي والدراسات الاكتوارية والتفتيش التأميني، وتحديد مواعيد وأماكن عقد اجتماعات اللجنة الفنية خلال العام المقبل.

كما يتابع الاجتماع آليات اتخاذ مواقف موحدة بين دول مجلس التعاون في المواضيع الدولية المتعلقة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد أن تم تكليف فريق عمل الاتصال الدولي بحصر الانشطة والفعاليات الدولية واقتراح المبادرات في مجال التقاعد.

وسيعقد ممثلو المؤسسة اجتماعاً مع ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت لاستكمال تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين.

وبلغ عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من الموظفين السعوديين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون 5596 موظفاً يعمل 4945 منهم في الكويت، فيما يبلغ عدد الموظفين السعوديين العسكريين المستفيدين من نظام مد الحماية 604 عسكريين.

ويضم وفد المؤسسة المشارك في الاجتماع كل من مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لشؤون المشتركين والمتقاعدين سعود الجهني ومدير عام إدارة التخطيط والدراسات والأبحاث جاسر الجاسر ومدير عام الإدارة القانونية جبر الجبر.