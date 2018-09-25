ترامب: السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد تعمل على تحقيق إنجازات ضخمة

متابعات - الوئام

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب امام الامم المتحدة الثلاثاء حكومات العالم إلى عزل ايران متهما قيادتها بزرع “الفوضى والموت والدمار”.

وقال في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة “نطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه”.

وأضاف أنه “لن يلتقي مع الإيرانيين قبل أن يغيروا نهجهم”. مؤكدا أنه يتطلع إلى إقامة علاقات رائعة مع إيران “لكن هذا لن يحدث الآن”.

واستطرد الرئيس الأمريكي: لا خيار أمام إيران سوى تغيير سياستها.

وأكد “ترامب” أن بلاده أصبحت أكثر أمنا.. كاشفا أنه أجرى “مشاورات مثمرة مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة”.

وكشف الرئيس الأمريكي أن “التجارب النووية لكوريا الشمالية توقفت وتم تفكيك بعض المرافق العسكرية”.

وأكد ترامب أن تعاون الولايات المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر لإقامة تحالف يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ترمب على ضرورة “إنهاء التصعيد العسكري في سوريا وإيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب”.

وتوعد الرئيس الأميركي بـ”رد أميركي” حال استخدام جديد للأسلحة الكيميائية في سوريا، منددا بـ”الفوضى” التي يتسبب بها قادة البلاد. مضيفا: “إنهم ينهبون موارد أمتهم” .

كما حذر الرئيس الأمريكي، الحكومة السورية، من استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلا إن واشنطن “سترد” على أي إجراء من هذا القبيل ، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

كما دعا أيضا إلى بقاء اللاجئين في المنطقة، قائلا إن هذا يسمح باستخدام الموارد المحدودة بشكل أفضل. وفي داخل الولايات المتحدة، اتخذ ترامب إجراءات صارمة للقضاء على الهجرة وقام بخفض حصص اللاجئين.

واستغل ترامب أيضاً الكلمة للتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى وأغنى مما كانت عليه عندما تولى منصبه منذ ما يقرب من عامين.

وأضاف “سيكون جيشنا قريبا أقوى مما كان عليه من قبل.”

وحول علاقة بلاده بالمملكة، قال ترامب إن “السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد تعمل على تحقيق إنجازات ضخمة”.