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السؤال الخامس في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس
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عبر 96 احتفالا

“عمل الرياض” يشارك الوطن فرحته بالذكرى الـ “88 “لتوحيده

“عمل الرياض” يشارك الوطن فرحته بالذكرى الـ “88 “لتوحيده
weam.co/542947
الرياض - الوئام:

 

احتفلت المراكز والدور والمكاتب وادارة شؤون المرأة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ومحافظاتها خلال اليومين الماضية بذكرى اليوم الوطني السعودي 88 لتوحيد المملكة العربية السعودية بمشاركة وحضور جميع فئاته المشمولة بالرعاية والكادر الوظيفي من الجنسين العامل داخلها.

وقد تضمنت الإحتفالات الكثير من الكلمات والقصائد الوطنية والعروض المرئية والمسرحية والإنشادية التي تعبر عن حب الوطن وتحكي تاريخه منذ التأسيس إلى وقتنا الحاضر وتستعرض ابرز انجازاته ومراحل نهضته الحديثة بالإضافة إلى العديد من المسابقات الثقافية الوطنية والزيارات الخارجية للمشمولين بالرعاية إلى الفعاليات العامة التي أقيمت بهذه المناسبة لإستشعار فرحة المجتمع بهذه الذكرى والمشاركة فيها .

وأعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض يوسف السيالي اثناء حضوره الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض عن فخره واعتزازه بما رآه من مشاعر وطنية جياشه بين موظفي وموظفات الوزارة وفئاتها المشمولة برعاية الدولة خلال هذه الإحتفالات التي بلغت ” 96 “احتفالاً في جميع “الفروع الايوائية ومكاتب العمل والحماية والضمان والتنمية وادارة شؤون المرأة “متمنياً دوام التقدم والإزدهار للمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين .

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