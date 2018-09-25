تسارع هبوط الريال الإيراني مقابل الدولار

وكالات - الوئام:

واصل الريال الإيراني هبوطه بشكل متسارع في سوق الصرف ليصل الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار.

وخسرت العملة الإيرانية منذ السبت 12% من قيمتها مقابل الدولار وتم التداول بها عصر الثلاثاء بسعر 165 ألف ريال للدولار الواحد بحسب موقع “بونباست.كوم” المرجعي.

وفقد الريال خلال عام أكثر من 76% من قيمته مقابل الدولار وهذا التراجع على ارتباط مباشر بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى.

وبدأ تراجع العملة في خريف 2017 حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، وهو في تزايد منذ أن نفذ وعيده وسحب بلاده في أيار/مايو.

وتلت هذا الانسحاب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران في مطلع آب/أغسطس، على أن تفرض مجموعة جديدة من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر تستهدف قطاع الطاقة، عماد الاقتصاد الإيراني.

ولم تنجح السلطات الإيرانية رغم الجهود التي تبذلها منذ نيسان/أبريل في وقف هبوط الريال الذي يتسبب بارتفاع قوي في الأسعار داخل البلاد.