مدير جامعة شقراء يرعى حفل اليوم الوطني

شقراء - الوئام - تصوير علي دهل:

رعى معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء حفل جامعة شقراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (88) وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة.

واشتمل الحفل على عدد من العروض الوطنية التاريخية والفلكلورية والقصائد والكلمات من أبرزها : أوبريت مسيرة وطن والعرضة السعودية ، كما شهد الحفل تكريم طلاب جامعة شقراء من أبناء شهداء الواجب .

هذا وأوضح معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض الأسمري في كلمة قالها بهذه المناسبة : ” أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي بالتهنئة والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 88 ، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي جامعة شقراء من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة الإدارية والطلاب والطالبات ، هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تمر علينا هذا العام ونحن ننعم بالطمأنينة والاستقرار وتذكرنا في السجل التاريخي حيث أكرمنا الله بوطن آمن معطاء تحرسه عناية الله ، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه” .

وقال معاليه : ” إن اليوم الوطني ملحمة خالدة عاشتها البلاد بكل فرح ، ورحلة توحيد قادها المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن معه من المخلصين، تحت راية التوحيد ، لبناء دولة قوية تكون مظلة شاملة للإسلام والمسلمين والعرب ، فقد شهدت المملكة خلال سنوات قلائل نجاحات كبيرة نتج عنه هذا الوطن العامر ، عملت قيادتنا الحكيمة طوال تاريخها على جعل هذا الوطن بمصاف الدول المتقدمة ونموذجا للكيانات الناجحة في المنطقة ، وحققت الرفاهية للمواطن في كل الجوانب ، ونحن في الجامعات لمسنا هذا العطاء بإنشاء المدن الجامعية والمستشفيات التعليمية في كل منطقة ، وفي المحافظات التي تحقق أهداف الدولة في نشر التعليم الجامعي على أوسع نطاق ، والربط مع المدن الإنتاجية الطبية والصناعية والاقتصادية ومشروعات التنمية” .

وأضاف الدكتور عوض الأسمري : ” تحلُّ علينا هذه الذكرى العطرة ليوم سيبقى في أذهان الأجيال عامرا ، يستعيدونه في كل عام ، يذكرنا بالتوحيد السياسي والحضاري الذي جعل بلادنا أرضا وشعبا تحت مظلة قيادة واحدة تحملت الأمانة في نقل الوطن إلى الريادة والإزدهار ، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا سلمان الحزم وسمو ولي عهده الأمين” . وأشار : ” أن المملكة تشعر بالفخر والعزة وهي تعمل وفق المنهج الإسلامي المعتدل ، الذي تستمد تعاليمه من كتاب الله الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و نجدها مناسبة لنتذكر في اليوم الوطني نعم الله علينا إذ وهبنا هذا الوطن المعطاء ، كما نشكر قيادتنا الكريمة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- التي عملت من أجل رفعت شأننا وعزتنا أمام الدول ” .

وتابع : ” إن الأعوام الأخيرة أنجزت الدولة مشروعات استراتيجية​ كبرى تمثلت في تحولات وطنية واسعة شملت جميع أجهزة الدولة استفاد منها المواطن وكل مقيم على أراضيها ، شهدت الإعلان عن رؤيتها لما ستكون عليه الدولة عام 2030 ، عبر تحولات وطنية وتوجهات اقتصادية استثمارية إنطلقت من تعدد أوجه مصادر الدخل ، بدلا من الإعتماد على دخل وحيد تمثل في النفط ، وبالتالي تطلب البحث في مصادر الفضاء الأرحب من طاقات وكنوز وثروات ومرتكزاتنا الاقتصادية مكنونة في نواحي بلادنا ، فبلادنا تتمتع في هذه المرحلة التاريخية في أفضل مراحلها بعد أن استردت الكثير من عافيتها الحضارية بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة التي عبرت بِنَا الممر الآمن في السياسة الدولية والاقتصاد التي كانت تعصف بالدول المجاورة ودول المنطقة ، حتى أصبحت السعودية الدولة الأقوى صلابة ، والدولة التي تستطيع أن تسير شؤون المنطقة . وكان لبناء أجهزة الدولة التي شملت مؤسسات القطاع العام والخاص والقطاع الخيري ، بما يتوافق مع الرؤية 2030 والتحولات التي جاءت منسجمة مع الرؤية ، أدت الدور المناط بها في إتساع الأفق أمام تحقق القفزة الحضارية الآمنة ، والتي تأسس الثبات القوي لجيل متحفز لمواصلت التطور وتحقيق الأهداف ” .

وقال الدكتور عوض الأسمري : ” أن جامعة شقراء تسعد وهي تعيش أفراح هذا اليوم الوطني مع الجامعات السعودية أن الجامعة أتمت الجزء الأكبر من مشروعات المدن الجامعية، والمجمعات الأكاديمية، وتجهيزات الكليات : المعامل والتأثيث ومستلزمات العملية . والخدمات اللوجستية داخل الكليات ومرافق المنشآت الجامعة ، هذه التجهيزات في جامعة شقراء والجامعات السعودة ما كانت لتتم لولا توفيق الله ثم الأوامر والقرارات التي إتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – حيث وجهت بعض الميزانيات لاستكمال مشروعات الجامعات، وهذا بدوره عجل في إنتشار الجامعات والكليات على نواحي عديدة من الوطن، بما يتناسب والكثافة السكانية وتكتل المحافظات والمراكز ، ومع ما يتوافق من متطلبات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص ” .

وأكد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أن اليوم الوطني مناسبة نسترجع فيها ما قام به المؤسس الملك عبد العزيز يرحمه من توحيد للمملكة تحت راية التوحيد ، وما قام به أبناؤه القادة من بعده من إنجازات حتى عهدنا الحاضر الذي ننعم فيه بالخير والرخاء والأمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .وأضاف : ” بأن التعليم العالي قد شهد خطوات وإنجازات متسارعه في جميع مجالاته ، كما عم التطور كل أوجه الحياة المختلفة في وطننا وتحت ظل قيادتنا، ودعا الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على الوطن والمواطن نعمة الرخاء والاستقرار والتلاحم والوحدة ” .

بعد ذلك شارك معالي مدير الجامعة وقيادتها والطلاب في العرضة السعودية ، كما كرم معاليه طلاب جامعة شقراء من أبناء شهداء الواجب .