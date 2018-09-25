القبض على عناصر مدعومة من الحرس الثوري الإيراني قامت بأعمال تخريب في البحرين أثناء عاشوراء

الوئام-متابعات

أكدت مملكة البحرين أن المباحث والأدلة الجنائية كشفت عن ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تمويل عناصر تخريبية قامت بأحداث مسيئة أثناء عاشوراء

وأكدت البحرين القبض على 15 من العناصر التخريبية التي قامت بارتكاب أفعال مسيئة في قرية المالكية أثناء عاشوراء

و صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحريني أنه تم القبض على 15 من العناصر التخريبية ، التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية ، أثناء إحياء فعاليات موسم عاشوراء ، بهدف إثارة الفوضى والتخريب ، موضحا أن أعمال البحث والتحري ، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني ، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران ، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي.

والمقبوض عليهم هم:

أحمد عبدالرسول خميس «موظف أمن»

عادل عبدالواحد درويش « عامل»

عبدالله عيسى درويش «عامل»

علي نبيل مهدي «عامل»

مهدي علي جعفر «عامل»

محمد يوسف نوح»عاطل»

حسين عيسى علي «عامل»

صادق جعفر عبدالجبار «عامل»

علي حسنين حمزة «طالب»

حميد أحمد عبدالوهاب «عاطل»

أحمد محمد علي «عاطل»

حبيب مكي علي «عاطل»

قاسم عبدالرسول كاظم «موظف أمن»

السيد حسن سعيد «طالب»

عبدالله جمعة حبيب «عاطل»

وأضاف أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية، كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية ، تعود إلى فبراير 2018 ، منوها إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أنه سيتم التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.