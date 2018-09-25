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في كلمة متناقضة

روحاني يعلق أزمة بلاده الداخلية على شماعة أمريكا أمام الأمم المتحدة

روحاني يعلق أزمة بلاده الداخلية على شماعة أمريكا أمام الأمم المتحدة
weam.co/542994
الوئام-متابعات

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني أزمة بلاده الداخلية والإقتصادية على شماعة أمريكا أمام الأمم المتحدة.

و قال روحانى، اليوم الإثنين أمريكا لا تخفي رغبتها بإسقاط الحكومة التي تدعوها للحوار .

وعاد روحاني للهجة التهديد قائلا أن حرمان إيران من حقها فى بيع النفط سيكون أمرا بالغ الخطورة، موضحا أن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووى إذا نفذ باقى الموقعين تعهداتهم بينما حاول مغازلة امريكا والإلتفاف على العقوبات موضحا أنه يريد استنئاف الحوار بشأن البرنامج النووي في الأمم المتحدة.

وفي تصريحات تظهر حجم التناقض حذر روحاني  من التدخل الخارجي في سوريا رغم أن ميليشيات بلاده تقاتل هناك.

و في كلمته أمام المتحدة علق روحاني أزمة بلاده الاقتصادية و تراجع العملة الكارثي على شماعة أمريكا متناسيا قمع نظامه للشعب و إرسال ميليشيات الملالي للمنطقة وتكليف اقتصاد شعبه عناء دعم الإرهاب في اليمن وسوريا ولبنان وغيرها .

 

 

 

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