الاتحاد يسعى لعبور #الوحدة في قمة الجولة الرابعة

الوئام-جدة-محمد بن نافع

يسعى فريق الاتحاد لرد إعتباره غداً الأربعاء عندما يواجه نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاء يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” الجوهرة المشعة “.

فالفريق الاتحادي لم يحقق أي نقطة من خلال لعبه لـ (3) مباريات بعد أن خسرها على التوالي أمام الشباب ثم القادسية وأخيراً خسارته بخماسية قاسية أمام التعاون ، حيث يدخل الفريق هذا اللقاء بعد تغييرات كبيرة قام بها رئيس النادي لإعادة الحياة الفنية للفريق بسبب التيهان الفني الكبير الذي كان عليه في بداية مبارياته في الدوري المحلي.

من جانبه ركز المدرب الوطني بندر باصريح خلال الأيام القليلة الماضية على الجوانب الفنية بشكل كبير .

وتعرض الفريق الاتحادي لضربة موجعة قبل مواجهة الوحدة الدورية حيث تقرر غياب المهاجم فهد المولد لمدة (3-4) أسابيع لإكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفريق الأخير أمام التعاون.