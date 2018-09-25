شاهد .. مظاهرات إيرانية تدعو لطرد روحاني من الأمم المتحدة في نيويورك

الوئام-متابعات

تزامنا مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تظاهر الكثير من الايرانيين أمام مقر الأمم المتحدة، ضد حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وواجه المشاركون في المظاهرات الغاضبة روحاني أثناء حضوره جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، بهتافات تنادي بإسقاط النظام الإيراني الحالي، ولافتات تحمل “ليرحل الديكتاتور”. “اطردو الإرهابي حسن روحاني من الامم المتحدة”

و أكد المتظاهرون أن النظام الإيراني هو نظام غير مشروع وقالوا : ” لا روحاني ولا ولي الفقيه يمثلان الشعب الايراني.

و على الرغم من الامطار الغزيرة الا ان الايرانيين يواصلون مسيرتهم للاحتجاج على حضور روحاني أمام الأمم المتحدة مطالبين بطرد روحاني من الأمم المتحدة.

وصنع المحتجون حائطا من صور ضحايا القمع الإيراني، مذكرين روحاني والعالم بجرائم نظام طهران ضد الشعب الإيراني.

حضر المظاهرة شخصيات أمريكية وأبناء من الجالية الايرانية في آمريكا ومناصرو المقاومة وألقوا كلمات فيها، ندّد المشاركون بحضور ممثل دكتاتورية الملالي في الأمم المتحدة والترحيب به، مطالبين بمحاكمة قادة النظام لارتكابهم جرائم ضد انتفاضة الشعب الإيراني وجرائم ضد الإنسانية لاسيما في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988.

وافتتحت الدكتورة صادقبور المظاهرة التي انضم إليها ايرانيون-امريكيون احتجاجا على حضور روحاني وقالت نحن هنا من اجل ايران حرة.

وألقى السيناتور توريسلي في مظاهرات انصار المقاومة الايرانية كلمة احتجاجا على حضور روحاني في الامم المتحدة قائلاً: “لقد اتخذت الولايات المتحدة قرارها”

وقال باستور ليندا : لقد حان الوقت للتغيير الحقيقي. المفاوضات لم تعد قادرة على إنقاذ هذا النظام. كفى معاناة الإيرانيين! يجب على الأمم المتحدة اتخاذ موقف حقيقي لوضع حد للمعاناة

وانضم مسلم إسكندر فيلابي بطل المصارعة الإيرانية وعضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى الإيرانيين احتجاجا على حضور روحاني في الامم المتحدة.

كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بدعم النظام الإيراني للإرهاب، وأنشطته الساعية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى هتافات غاضبة أطلقها المشاركون ضد قمع نظام طهران لمعارضيه في الداخل وسياساته الاقتصادية التي فاقمت من تردي أوضاع الشعب الإيراني.

و طالب المحتجون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بصور التغيير في ايران

و الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ممثلا حقيقيا لإيران والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية البديل الحقيقي الدائم للنظام الإيراني

مؤكدين أن انتفاضة إيران مستمرة وهي انتفاضة مدعومة من قبل معاقل الانتفاضة وتمضي قدمًا إلى الأمام حتى النصر النهائي.