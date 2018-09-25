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أثبت جدارته

آيفون الجديد ينجح في الاختبار المجنون ويهزم “الجعة”

آيفون الجديد ينجح في الاختبار المجنون ويهزم “الجعة”
weam.co/543005
الوئام-متابعات

استعرض خبراء من موقع “iFixit” المتخصص بتقييم الأجهزة الذكية، شريط فيديو يظهر نجاح هاتف آيفون “XS Max” في واحد من أصعب الاختبارات.

وأظهر الخبراء في الفيديو كيف وضعوا الهاتف في أنبوب بطول مترين مملوء بالجعة، لاختبار مقاومة هيكله حتى للسوائل الغازية، وقاموا بتشغيل المؤقت على شاشة الهاتف الذكي.
وبالفعل، أثبت الهاتف جدارته في هذا الاختبار، حيث يظهر أنه عمل لـ 5 ساعات متواصلة دون أن يتأثر إطلاقا.

وفي وقت سابق، كانت آبل قد صرحت بأن هواتفها الجديدة محمية من الماء والغبار وفق معايير “IP68” العالمية، وتم اختبارها في العديد من السوائل، تفاديا لأي خطر من الممكن أن يصيبها.

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