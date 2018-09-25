ألمانيا تعلن رغبتها لتجاوز سوء الفهم مع السعودية..والمملكة ترحب

الرياض - الوئام :

رحبت المملكة العربية السعودية بتصريح معالي وزير الخارجية الألماني وما ابداه من رغبه في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة والمانيا في مختلف المجالات.

وتؤكد المملكة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية المانيا الاتحادية كونها علاقة تاريخية وهامة لكلا البلدين. وان المملكة والمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه والعالم، بالاضافة الى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

ووجه معالي وزير الخارجية دعوة الى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الاصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعربت عن أسفها ، لما شهدته العلاقات مع المملكة من سوء فهم الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدين ذلك، بحكم العلاقة القوية والاستراتيجية التي تربط بينهما.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان صادرٍ عن وزير الخارجية الألماني، بأنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوحًا في تواصلها مع الجانب السعودي من أجل تجنب سوء فهم كهذا.

وشددت خارجية ألمانيا على رغبة برلين القوية للتعاون بشكل وثيق مع المملكة لتجاوز سوء الفهم بين البلدين، وتكثيف الحوارات بين الجانبين حول مواضيع عدة ومختلفة، مشيدة بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه المملكة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت الخارجية الألمانية أنها ستبذل قصارى جهدها بهدف أن تكون الشراكة مع السعودية أقوى من ذي قبل، للتباحث حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، مشيرة إلى أن تحسين العلاقة مع المملكة سيخدم مصلحة البلدين والشعبين على حد سواء.