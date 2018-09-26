مدير جامعة شقراء يستقبل نائب رئيس جمعية الكشافة وأمينها

شقراء - الوئام :

استقبل معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 15/1/1440هـ نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية و أمينها الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد يرافقه جوالة جامعة شقراء المشاركين في برامج الخدمة العامة للحج عام 1439هـ ، هذا وشهد اللقاء عميد شؤون الطلاب الدكتور نادر بن بهار العتيبي ووكيل العمادة الدكتور عامر بن مقحم المطيري .

وفي بداية اللقاء تم استعراض الجهود التي بذلها جوالة الجامعات السعودية، ومنهم جوالة جامعة شقراء في خدمة ضيوف الرحمن، ثم وجه مدير الجامعة رسائل مختصرة لأبنائه الجوالة، حثهم فيها على الإخلاص في العمل، والجد والاجتهاد في العمل التطوعي، مشدداً على التحلي بالأخلاق في جميع أمور الحياة، وخاصة فيما يقدم للناس من خدمات إنسانية مجتمعية .

كما قدم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد شكره و امتنانه على النشاط المميز والاستعداد الواضح من جوالة جامعة شقراء.

من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور نادر بن بهار العتيبي بأن العمادة حرصت على تهيئة فريق الجوالة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية وإسعافيه مسبقة لضمان تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.

هذا وقد شملت مهام جوالة الجامعة إجراء مسح ميداني تضمنت مشعر عرفات وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة جاءت في صورة برنامج تدريبي لمعرفة الخرائط ومواقع أبرز المرافق الهامة للحجاج.

يجدر بالذكر أن هذه المشاركة تعد الثامنة على التوالي خلال السنوات الماضية لجوالة جامعة شقراء في خدمة ضيوف الرحمن وشهدت خلالها تميزهم في تقديم الخدمات الإسع​افية والإرشادية للحجاج.