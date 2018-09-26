نادي “السعودية للكهرباء” في الرياض يستضيف مرضى ألزهايمر

الرياض - الوئام :

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، والشركة السعودية للكهرباء، استضاف نادي الشركة بالرياض يوم الأربعاء الماضي 19 سبتمبر 2018م عدد من مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، من خلال رحلة ترفيهية نظمتها الجمعية لمنسوبيها من مرضى ألزهايمر وأسرهم بمبادرة “رحلات الخير” الترفيهية التي تتبناها الجمعية.

وكانت الرحلة قد بدأت أنشطتها منذ الساعة الرابعة عصراً، واستمرت إلى الساعة العاشرة ليلاً بمقر النادي في حي النفل، حيث تخللتها العديد من الفقرات والمسابقات الترفيهية التي تنشط الذاكرة وتجعل المعنيين بها يعيشون لحظات فرح وبهجة وسرور مع أفراد أسرهم، مع توفير الخدمات الطبية لهم ضمن فريق طبي مصاحب للرحلة، وكذلك توفير وسيلة لنقل المرضى وأسرهم حرصاً على راحتهم وسلامتهم. وأكد المسؤولون في الجمعية أنّ استضافة نادي الشركة لهذه الرحلة يعكس حجم الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما مرضى ألزهايمر في المملكة، ويجسد ما تحقق لهذه الفئة ومقدمي الرعاية لهم من برامج تأهيل ودمج أتاحت لهم تجاوز كثير من الظروف التي كانوا يعيشونها، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم في تجمع بهذا الحجم. كما أشاروا إلى أنّ تناغم جهود الدولة مع جهود العمل الخيري – ومنها الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر- وتضافر جهود القطاعات الخاصة والحكومية، سيحقق نقلة نوعية متميزة على صعيد رعاية مرضى ألزهايمر، وتقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية لهم، لتسهم في توفير بيئة مواتية للمرضى بما يعينهم ومقدمي الرعاية لهم على تجاوز الكثير من ظروفهم الحياتية.من جهة أخرى، أشاد ذوو مرضى الزهايمر بحسن استقبال منسوبو الجمعية والشركة السعودية للكهرباء وضيافتها لهم، وتوفير كافة الخدمات في سبيل راحتهم، وتوفير البرامج الترفيهية لكبار السن وألعاب ترفيهية للأطفال، وتقديم عدد من الفعاليات التي لاقت قبول المرضى وأسرهم وحظيت بتفاعلهم معها طوال فترة تواجدهم بالنادي.يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء ترعى وتدعم كافة البرامج المجتمعية والصحية والبيئة التي تهدف إلى توعية المجتمع وتدعم فئاته وجهود الارتقاء بتلك الفئات في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ بالإضافة إلى دعمها اللامحدود للمؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والذي يُعزز دورها في تقديم

العمل المتكامل لمستفيديها. كما شاركت عدد من الجهات كدعم مسؤولية مجتمعية منها هيئة الهلال الأحمر السعودي وفن بيل وعالم إنجوي وبرايت كلاودز وشاورما البلد وبرقر كونتينر و لمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 أو على الموقع الإلكتروني WWW.alz.org.sa حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.