خالد البلطان : الشباب قبل الهلال والنصر .. وهذا هو زعيم الأندية

الرياض - الوئام - ابراهيم ال صالح:

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان عبر برنامج صدى الملاعب على قناة الـmbc و علق على بعض من الأمور التي تهم الفريق الشبابي و جاوب على العديد من الأسئلة المطروحة من قبل الجماهير الرياضية.

و في حديثه عن اتصال معالي المستشار تركي آل الشيخ و تكليفه برئاسة الشباب أعرب قائلاً : تحدث معي معالي المستشار الساعة السابعة و طلب مني رئاسة الشباب و وافقت على طلبه.

و عن ماسيفعله للشباب وضح : لا املك عصى سحرية لا اقلب الأمور في لحظة و مهمتي مع الشباب ليست سهله عودتي للشباب جاء بعد انطلاقة الموسم و هذا لايمنحني فرصاً كبيرة ، و لكن ستظهر بثماني بحول الله بعد شهر يناير القادم.

و عن الديون الشبابيه و عودة الشباب للماضي قال : التفكير في المشاكل المادية انتهى و الوضع اصبح صحياً للعمل و أثق بجميع العاملين في النادي و الميدان ياحميدان والوعد شهر يناير و أعد جماهير الليوث بعودة الهيبة و المتعة للفريق الشبابي.

و عن مفاوضات نجم الهلال العابد قال : نفاوض العابد و نتمنى قدومه للفريق الشبابي و من مصلحة الكرة السعودية اللاعبين الدوليين يكونون أساسيين.

و عن عودة العويس او وليد عبدالله وهدفه مع الشباب وجه قائلاً : نريد عودة الشباب البطل بأسماء قديمة او جديدة و سنعمل لإعداد الفئات السنية و هدفي مع الشباب هذا الموسم هو عودة الشباب الى ابطال اسيا و أعدهم بتحقيق بطولة او بطولتين الموسم القادم.

و عن الإثارة مشدداً على أن : الإثارة هي ملح كرة القدم و لا اريد ان استعجل في الدخول بالإثارة حتى ارتب فريقي.

و عن رأيه الأفضل من بين الهلال و النصر و الشباب قال : الشباب ثم الهلال ثم النصر و الهلال هو زعيم الاندية.