تقارير: لاعب الاتحاد يقترب من توتنهام في يناير

كشفت تقارير إعلامية محلية أن جواو فيليبي "جوتا"، لاعب الاتحاد، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وانتقل جوتا إلى الاتحاد الصيف الماضي قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، بعدما كان محط أنظار الأندية الأوروبية.

لكن اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عامًا خرج من حسابات مواطنه نونو سانتو، مدرب الاتحاد السابق.

ولم يدخل جوتا ضمن قائمة أجانب الاتحاد في دوري روشن لهذا الموسم، إذ اكتفى بخوض 5 مباريات قبل موعد إغلاق باب القيد في سبتمبر الماضي.

لكن النجم البرتغالي يشارك مع الاتحاد في دوري أبطال آسيا، حيث لعب 3 مباريات.

وذكرت قناة "24 الرياضية" أن جوتا يقترب من الانتقال في الفترة الشتوية إلى توتنهام، بعد أن كثف النادي الإنجليزي مفاوضاته خلال الساعات الماضية من خلال مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وسبق أن أشرف بوستيكوجلو على تدريب جوتا في صفوف فريقهما السابق سيلتيك.

ويبحث توتنهام هو تعزيز صفوفه بصفقات قوية في الشتاء بعد تراجع مستوى الفريق اللندني في الفترة الأخيرة.

فبعد أن حقق الفريق 8 انتصارات وتعادلين، تلقى 3 هزائم متتالية.