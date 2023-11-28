رئيس البرازيل يصل الرياض في زيارة رسمية للسعودية

وصل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، في زيارة رسمية إلى السعودية.

واستقبل الرئيس البرازيلي في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل الدكتور فيصل غلام، وسفير البرازيل لدى المملكة السيد سيرجيو دي روسي باث، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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