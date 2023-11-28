الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22 تصل إلى العريش تمهيدًا لدخول المساعدات لغزة

وصلت اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22، على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد إيوائية، وغذائية، وطبية) بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.