تقارير تكشف حجم إصابة رونالدو قبل الديربي

كشفت تقارير صحفية حجم الإصابة التي تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، خلال مباراة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وشارك كريستيانو رونالدو في تعادل النصر مع ضيفه بيرسبوليس بدون أهداف على ملعب "الأول بارك" أمس الإثنين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وخرج رونالدو مصابًا في الشوط الثاني من المباراة، ما أثار مخاوف جماهير النصر من غياب الدون عن مباراة الهلال المقبلة المقرر لها يوم الجمعة في قمة الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

لكن صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت أن الإصابة التي تعرض لها رونالدو "بسيطة"، وناتجة عن احتكاك مع حارس مرمى بيرسبوليس الإيراني.

وتأهل النصر إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا بعد أن ضمن إنهاء دور المجموعات في المركز الأول.