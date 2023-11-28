ناقد رياضي: أسلوب جاياردو مختلف عن سانتو

أوضح الناقد الرياضي عادل عصام الدين الفارق بين أسلوب مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، وسلفه نونو سانتو.

وحقق الاتحاد أول فوز تحت قيادة جاياردو عندما تغلب على مضيفه أجمك أولماليك الأوزبكي بنتيجة 2-1 مساء أمس الإثنين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وضمن الاتحاد تأهله إلى الأدوار الإقصائية بعدما جمع 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن سباهان أصفهان الإيراني قبل جولة واحدة من النهاية.

وسيتأهل الاتحاد إما في صدارة مجموعته أو ضمن أفضل الفرق التي احتلت المركز الثاني على الأقل.

وقال الناقد الرياضي عادل عصام الدين، عبر برنامج "المنتصف" المذاع على قناة "الإخبارية"، "هناك اختلاف بين أسلوب لعب جاياردو ونونو سانتو".

فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: أسلوب غالاردو مختلف عن سانتو ومن الصعب الحكم على المدرب من الآن#المنتصف pic.twitter.com/mKkhABcZUq — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 27, 2023

وأضاف "هدفا الاتحاد في مرمى أجمك جاءا عن طريق أطراف الملعب، الأمر الذي لم يكن يعتمد عليه سانتو".

وتابع "من الصعب الحكم على مستوى جاياردو مع الاتحاد من مباراة اليوم، لأن الخصم ضعيف، كما أن دوري أبطال آسيا لا يسمح بمشاركة كل لاعبي الفريق الأجانب، لو كانت المباراة في الدوري لاستطعنا الحكم على الفريق".

واختتم عصام الدين "اللاعبون مرتاحون نفسيًا في الملعب تحت قيادة جاياردو، لكن مع سانتو لم يكن اللاعبين يشعرون براحة نفسية وهذا ما ظهر بعد رحيله، لذلك أقول إنه على الأقل هناك تحسن من الناحية المعنوية".