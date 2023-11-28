أسطورة ألمانيا ينتقد وضع مولر مع بايرن ميونيخ

انتقد لوثار ماتيوس، نجم منتخب ألمانيا السابق، وضع توماس مولر في بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أنه يبدو قاتما ومثل "خروج تدريجي".

وفضل توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، مشاركة تشوبو موتينج على مولر، 34 عاما، المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم، لأداء دور اللاعب رقم 10 خلال مباراة بايرن أمام كولون مطلع هذا الأسبوع، وذلك في ظل غياب جمال موسيالا للإصابة.

وقال ماتيوس فيما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، "لو كان واثقا من المشاركة أساسيا كما كان الحال قبل عامين، لكان قد انتقل إلى ناد آخر. يجب قول هذا صراحة."

وأضاف "وضع مولر يبدو مثل خروج تدريجي. كل ما يأتي من بايرن حول هذا الأمر لا يبدو متوافقا مع ما نراه أسبوعا تلو الآخر."

ويرى ماتيوس أن مولر لا يزال يساهم مع الفريق عندما يشارك بشكل عام أو من مقعد البدلاء.

وأوضح ماتيوس "من الصعب التعامل مع هذا الوضع، ومن الصعب عليه أن يكون راضيا بهذا الوضع."

وكان مولر، الذي يلعب دورا محدودا مماثلا مع المنتخب الألماني أيضا، قد أعلن مؤخرا أنه يرغب في مواصلة مسيرته الاحترافية حتى عام 2025 على الأقل.

وينتهي عقد مولر مع بايرن ميونيخ، النادي الوحيد الذي لعب له منذ بداية مسيرته، في يونيو المقبل.