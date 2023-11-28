القيادة تهنئ رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس بيرم بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس ألبانيا، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس بيرم بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس ألبانيا، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.