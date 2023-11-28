رويترز: السعودية هي المرشح الأوفر حظًا للفوز باستضافة “إكسبو 2030”

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، قبل التصويت على الدولة الفائزة باستضافة معرض إكسبو 2030، إن السعودية هي الدولة الأكثر حظًا لاستضافة "إكسبو 2030".

واعتبرت "رويترز" أن فوز السعودية باستضافة "إكسبو 2030" بمثابة تتويج لبرنامج رؤية 2030 الطموح لحاكم الأمر الواقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى إبعاد البلاد عن اعتمادها على النفط.

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وأشارت إلى حصول السعودية على دعم فرنسي في الجولة الأولى من التصويت.

وتتنافس السعودية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، على استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030"، وتتجه أنظار العالم نحو ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستعد الإعلان عن اسم الدولة الفائزة باستضافة المعرض.

وتعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" اليوم الثلاثاء، في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173، للتصويت النهائي على اختيار المدينة المستضيفة للحدث العالمي، المقرر إقامته في 2030.