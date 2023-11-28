“إغاثي الملك سلمان” يواصل توزيع المواد الإغاثية للمستفيدين في قطاع غزة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قالت حركة حماس، أمس الاثنين، إنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل يومين إضافيين بالشروط نفسها لوقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام.

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