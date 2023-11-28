اعتراف رونالدو وإصابته يستحوذان على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كان بطلًا للقطتين بارزتين خلال مباراة فريقه ضد بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

النصر تعادل سلبيًا مع بيرسبوليس على ملعب "الأول بارك" مساء أمس الإثنين في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

صحيح أن هذا التعادل أوقف سلسلة انتصارات النصر في دور المجموعات منذ بدايته، إلا أن الفريق الأصفر ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الختامية.

وشهدت المباراة لقطتين لرونالدو، الأولى اعترافه لحكم المباراة بأنه لا يستحق ركلة جزاء.

فالنجم البرتغالي اشترك مع مدافع بيرسبوليس داخل منطقة الجزاء، ليختل توازنه ويسقط على الأرض، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء.

لكن رونالدو بشجاعة كبيرة ونادرة من لاعبي كرة القدم أشار للحكم بأنه لا يستحق ركلة جزاء، ليتم إلغاء القرار.

🔔📷#لقطة_اليوم | بعد أقل من دقيقتين من انطلاق لقاء النصر وبيرسبوليس احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نجم الفريق السعودي كريستيانو رونالدو لكن قائد المنتخب البرتغالي طالب الحكم بإلغاء ركلة جزاء قبل التحقق من الأمر عبر تقنية الفيديو pic.twitter.com/SvkcRlUzzV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 27, 2023

اللقطة الثانية هي تعرض الدون للإصابة وخروجه مستبدلًا قبل نهاية المباراة، الأمر الذي يهدد مشاركته مع النصر في مباراة الهلال المرتقبة، يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

وكان الحديث عن رونالدو هو الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك النقاد الرياضيين.

وكتب المعلق الإماراتي عامر عبدالله المري، الذي علق على المباراة عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية"، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل (تويتر سابقًا)، "لم أكن محظوظًا بأن أعلق على أحد أهدافه، لكن كنت محظوظًا باللقطة الأشهر، وما من جميل يظل جميلاً إلا أنت".

وأضاف "النصر ورونالدو، فن وأخلاق ومصداقية، اللقطة الأبرز في البطولة الآسيوية".

لم اكن محظوظاً ان اعلق احد أهدافه

ولكن كنت محظوظاً باللقطة الأشهر

وما من جميل يظل جميلاً إلا انت النصر ورونالدو … فن واخلاق ومصداقية

اللقطة الابرز في البطولة الآسيوية

العالم يتحدث عنها #رونالدو_نصراوي pic.twitter.com/Ztkm9Iln8n — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) November 28, 2023

وكتب الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح "أبغى أقول شيء بس لا أحد يزعل، لقطة كريستيانو رونالدو هذه فقط توازي جميع لقطات الهلال منذ ولد حتى يومنا هذا".

ابغى اقول شيء بس لااحد يزعل : لقطة كريستيانو رونالدو هذه فقط توازي جميع لقطات نادي #الهلال منذ ولد حتى يومنا هذا ..

pic.twitter.com/c1VzH2wtrG — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) November 28, 2023

من جانبه، قال الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامج "دورينا غير" على قناة "السعودية"، "لقطة رونالدو للتاريخ، سواء كان من فعل هذا التصرف رونالدو أو غيره فهي تحسب له".

واختلف الناقد الرياضي عدنان جستنيه مع رونالدو نفسه حيث كتب عبر حسابه "بعد مشاهدتي للحالة مع احترامي للأسطورة رونالدو ولحكم المباراة ولكل خبراء التحكيم إذا لم تكن هذه الحالة تستدعي ركلة جزاء فمتى تحسب، ركلة جزاء صحيحة للنصر لم تحتسب".

بعد مشاهدتي للحالة مع احترامي للأسطورة رونالدو ولحكم المباراة ولكل خبراء التحكيم إذا لم تكن هذه الحالة تستدعي ركلة جزاء فمتى تحسب،، ركلة جزاء صحيحة للنصر لم تحتسب .

pic.twitter.com/OwuoCWdDKh — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) November 28, 2023

وعن الإصابة التي تعرض لها رونالدو، علق حساب يحمل اسم "عبّاد"، "تعرض رونالدو لإصابة في منطقة حساسة في الرقبة، استخدم المخدر الموضعي وأكمل اللعب حتى أجبره الألم على مغادرة الملعب وخرج واقفًا، على اللاعبين المحليين الاستفادة من رونالدو والدرس الذي قدمه، عليك أن تلعب حتى تشعر بعدم القدرة على العطاء".

تعرض رونالدو لإصابه في منطقه حساسه في الرقبه ،،استخدم المخدر الموضعي وأكمل اللعب،،حتى شعر أجبره الألم على مغادرة الملعب وخرج واقفاً،، على الاعبين المحليين الاستفاده من رونالدو والدرس الذي قدمه عليك أن تلعب،،حتى تشعر بعدم القدره على العطاء pic.twitter.com/E15lA5pTO1 — abbad (@timeislife1980) November 28, 2023

وكتب حساب يحمل اسم "صالح الشحي"، ويبدو أنه من مشجعي الهلال، "يارب تكون إصابته خفيفة لأني أتمناه يكون موجود باللقاء القادم لكي نهزم النصر بوجوده تمامًا كما فعل الهلال بالدوري العام الماضي في أول لقاء ضده".