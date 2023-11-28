مونديال الناشئين.. ألمانيا تُسقط الأرجنتين في طريقها للنهائي

حجز منتخب ألمانيا مقعده في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، بعد فوزه على الأرجنتين بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

ويلتقي منتخب ألمانيا في النهائي يوم السبت المقبل، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين فرنسا ومالي، والمقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم.

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل بهدف للاعب باري برونر في الديقة التاسعة ثم رد المنتخب الأرجنتيني بثنائية سجلها أوجستين روبرتو في الدقيقتين 36 و45 .

وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب الألماني عبر هدفين سجلهما برونر وماكس مورستيد في الدقيقتين 58 و69 .

لكن روبرتو جدد أمل المنتخب الأرجنتيني عندما أكمل ثلاثيته "هاتريك" بهدف التعادل 3 / 3 في الثواني الأخيرة من المباراة.