من الفشار والكاتشاب حتى فاكس صواريخ الفضاء.. سلع ومنتجات ظهرت في معرض إكسبو لأول مرة

الوئام – خاص

على مدار أكثر من ثلاثين دورة من عمر معرض إكسبو الدولي، كان العالم على موعد مع الإعلان عن العديد من السلع والمنتجات التي غيرت وجه الحياة على كوكب الأرض، وفي الوقت الذي شكلت فيه هذا المنتجات بداية لمرحلة جديدة من العمل لتطويع هذا الكوكب، تسابقت الدول اعتبارًا من الدورة الرابعة في تقديم آخر ما توصل إليه العلم.

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وشهدت الدورات الثلاثة الأولى من الفترة ما بين 1851 إلى 1862 قصر المشاركة على الدولة المضيفة للمعرض فقط ومنذ بداية الدورة الرابعة في 1867 تم السماح بمشاركة الدول الأخرى بأجنحة وطنية تبرز هويتها الصناعية والثقافية والاجتماعية.

جزازة العشب والدمية الناطقة

في الدورة الأولى لإكسبو عام 1851 تم الكشف عن منجزات الثورة الصناعية في لندن أما في الدورة التالية في باريس عام 1855 تم الكشف عن العديد من المنتجات مثل أول مركبة تعمل بالنفط وجزازة العشب والدمية الناطقة والمطاط المفلكن الذي يدخل في العديد من الصناعات.

أول هاتف في العالم

كما شهدت نسخة المعرض التي أقيمت في فيلادلفيا 1876، الكشف عن أول هاتف ثابت في العالم، كما شهدت هذه النسخة الإعلان عن أطعمة عالمية مثل الفشار والكاتشب.

لكن أول مكالمة هاتفية عابرة للقارات في العالم تم الكشف عنها لأول مرة في معرض إكسبو سنة 1915 في مدينة سان فرانسيسكو، كما ظهرت أقماع الآيس كريم لأول مرة في في المعرض العالمي في سانت لويس للعام 1904.

أول سفينة تعمل بالبخار

أما أول سفينة تعمل بقوة البخار فتم الكشف عنها في نسخة 1878 التي أقيمت في باريس ، كما تم الكشف عن أول جهاز قادر على جمع الطاقة الشمسية، أما أول ترام في أستراليا فتم الكشف عنه في النسخة التي استضافتها ملبورن عام 1880، كما تم إنشاء برج إيفل في فرنسا بمناسبة استضافة نسخة 1889 من المعرض، وفي دورة شيكاغو 1893 تم الكشف عن تفوق التيار المتردد على التيار المستمر الذي أصبح بداية لانطلاقة صناعية كبرى.

بطولة الألعاب الأولمبية

كما شهدت دورة باريس سنة 1900 إقامة بطولة الألعاب الأولمبية لأول مرة ضمن فعاليات المعرض، أما نسخة سان لويس 1904، الإعلان لأول مرة عن 3 منتجات مهمة وهي السيارات، التقنيات اللاسلكية وتقنيات الطيران، أما مكبر البصمات فتم الكشف عنه لأول مرة عبر شرطة باريس في نسخة لييج 1905.

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آلة الإسبريسو الجديدة

أما آلة الإسبريسو التي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض ميلانو عام 1906 فقد ساهمت في تعديل مزاج الملايين حول العالم منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أما أعلى منزلق مائي في العالم فتم الكشف عنه في نسخة جنت بهولندا عام 1913 وكان المنزلق بطول 5 كم.

سكاي رايد وبرج الإبرة

أما نسخة 1933 فقد شهدت الكشف عن عربات معلقة على ارتفاع 191 مترًا عرفت باسم سكاي رايد، أتاحت للزوار مشاهدة معالم سان فرانسيسكو.

شهدت نسخة 1935 الإعلان عن عطور لانكوم وشيكولاتة كوت دور، لأول مرة، أما برج إبرة الفضاء Space Needle فتم الكشف عنه في نسخة 185م.

بث التلفزيون الحي

كما تم نقل البث التلفزيوني الحي الأول في معرض نيويورك الدولي في العام 1939، في حين تم الكشف عن أول جهاز تلفزيوني فائق الدقة، في إكسبو 2005 الذي استضافته مدينة آيشي في اليابان.

كما شهدت نسخة 1958 في بروكسل الكشف عن فاكس صاروخ الفضاء السوفيتي سبوتنيك، ونموذج محطة الطاقة النووية، وآلات أوتوماتيكية، ومحركات جديدة.

إكسبو دبي 2020

وكان إكسبو دبي 2020 أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتم تأجيله إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا وشهد المعرض أكثر من 200 جناح من كافة أنحاء العالم.

أما النسخة التالية من المعرض فسوف تقام في أوساكا في اليابان خلال الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025.