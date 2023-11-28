الدعيع: الديربي يسيطر على تفكير جيسوس قبل مباراة نافباخور

قال محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال السابق، أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، يفكر في مباراة الديربي ضد النصر قبل مواجهة نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

الهلال يحل ضيفًا على نافباخور مساء اليوم الثلاثاء في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج "الزعيم" لحسم التأهل عن المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويستضيف الهلال غريمه النصر يوم الجمعة في لقاء مرتقب ضمن الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

وصرح الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير" على قناة "السعودية"، بقوله "المدرب هو من يختار التشكيل ويحسم موقفه من عملية التدوير، وفي نفس الوقت يفكر في حسابات التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا".

وأضاف الحارس السابق للهلال "أعتقد أن جيسوس يفكر في مباراة الديربي ضد النصر في الوقت الحالي قبل مباراة نافباخور".

وتابع "مثل لويس كاسترو مدرب النصر قبل مباراته ضد بيسبوليس لا يجب أن يفكر جيسوس في الديربي، لكن الحقيقة أن الديربي يستحوذ على تفكير جيسوس في الوقت الحالي".

وواصل "لا يجب أن يلعب الهلال مباراة نافباخور بقوة زائدة أو تحت ضغط، يجب عليه أن يضمن النتيجة وفي نفس الوقت يوزع اللاعبون مجهودهم ويخرجون دون إصابات قبل لقاء النصر المرتقب".

واختتم "من المتوقع أن يلعب لاعبو نافباخور بعنف مع الهلال لأنه يعلم أن الفريق لديه مباراة مهمة مقبلة، وهو نفس الأمر الذي حدث مع النصر ضد بيرسبوليس".

يذكر أن النصر كان تعادل بدون أهداف مع بيرسبوليس أمس الإثنين في دوري أبطال آسيا، لكنه ضمن التأهل في صدارة مجموعته.