الصحة الفلسطينية: 35 ألف مصاب بحاجة للعلاج بعد انهيار المنظومة الصحية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، إن 35 ألف مصاب بحاجة إلى العلاج بسبب انهيار المنظومة الصحية في غزة، مشيرة إلى أن هناك 26 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 35 مستشفى في القطاع.

وأشارت الكيلة إلى أن المستشفيات المصرية استقبلت 470 مصابًا من قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة.

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وأشادت خلال تفقدها للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، بالجهود المصرية خاصة وزارة الصحة، التي يتم التواصل معها بشكل دائم، والتي سخّرت إمكانياتها لاستقبالهم.

وذكرت أن عدد الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي تخطى حاجز الـ 16 ألف شهيد وأكثر من 35 ألف جريح، بالإضافة إلى 6 آلاف مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.