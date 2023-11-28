قوات الأمن تنجح في إحباط محاولات تهريب مواد مخدرة بجازان وجدة

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، في إحباط محاولة تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما 630 جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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