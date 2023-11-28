مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 20.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11100.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا والأقل انخفاضًا

وكانت أسهم شركات وفرة، وسليمان الحبيب، وأسمنت اليمامة، والمواساة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الآمار، وسلامة، وتكافل الراجحي، والعبداللطيف، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.36% و3.90%.

الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبن داود، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، وسليمان الحبيب، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 371.89 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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