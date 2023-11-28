فيصل بن فرحان: سعداء بأن نشارك العالم خطوات رؤية 2030 وتحويل تلك الوعود إلى حقيقة

استعرض رئيس وفد المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ملف استضافة الرياض لـ"إكسبو2030"، مؤكدا أن المملكة ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها للمعرض.

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ووجه الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض؛ للتصويت على اختيار المدينة الفائزة بتنظيم معرض "إكسبو 2030"؛ الشكر إلى 130 دولة أعلنت دعمها لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030.

كلمة رئيس وفد المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تقديم ملف استضافة #الرياض_إكسبو2030.#RiyadhExpo2030 | #السعودية_الآن pic.twitter.com/FtjZRAAbXa — السعودية الآن (@Saudia_alaantv) November 28, 2023

وقال رئيس وفد المملكة: سعداء بأن نشارك العالم كل الخطوات لرؤية المملكة 2030 وتحويل تلك الوعود إلى حقيقة، مؤكدًا على سعى المملكة لتعزيز دور إكسبو ليكون منارة للجميع بهدف تطوير أهداف التنمية المستدامة.

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وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن ملف استضافة الرياض يركز على 3 مجالات أساسية وهي مواجهة التحديات المناخية من الأفكار والرؤى ومناقشة أفضل السبل المتاحة لمواجهة تحديات التغير المناخي، بالإضافة إلى التركيز على الخطط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وتكريس الجهود من أجل التعاون الدولي.

واختتم رئيس وفد المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، كلمته قائلًا: "نرحب بكم جميعًا في معرض إكسبو الرياض 2030، وحتى الوصول إلى عام 2030".

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