إكسبو 2030 سعوديًا

فازت الرياض رسميًا بتنظيم معرض "إكسبو 2030" بعد اقتراع سري في اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في ضاحية إيسي ليه مولينو، بالعاصمة الفرنسية باريس، لاختيار المدينة الفائزة بتنظيم نسخة المعرض لعام 2030.

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وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، نتائج الاقتراع السري والذي أسفر عن حصول ملف الرياض على 119 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الاقتراع والبالغ عددها 167 صوتًا.

وجاءَ الملفينِ الإيطالي والكوري الجنوبي خلف ملف الرياض؛ بواقع 29 صوتًا لملف مدينة روما الإيطالية، و19 صوتًا لملف مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وشهد ملف الرياض لطلب استضافة إكسبو 2030، تأييدًا دوليًا كبيرًا من الدول، بالإضافة إلى العديد من المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية.

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ووجه الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض؛ للتصويت على اختيار المدينة الفائزة بتنظيم معرض "إكسبو 2030"؛ الشكر إلى 130 دولة أعلنت دعمها لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030.

وقال رئيس وفد المملكة: سعداء بأن نشارك العالم كل الخطوات لرؤية المملكة 2030 وتحويل تلك الوعود إلى حقيقة، مؤكدًا على سعى المملكة لتعزيز دور إكسبو ليكون منارة للجميع بهدف تطوير أهداف التنمية المستدامة.

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