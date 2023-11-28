مسيرة إكسبو من المعرض العظيم في لندن حتى الرياض 2030

الوئام – خاص

بإعلان استضافة الرياض معرض إكسبو 2030 يكون هذا المعرض العالمي قد تجول في أكثر من 36 مدينة على مستوى العالم، حيث يحظى إكسبو منذ الدورة الأولى في عام 1851 م باهتمام دولي واسع وهو ما يفسر تسابق الدول على الفوز بشرف استضافته.

• المعرض العظيم في لندن 1851

أقيم أول معرض إكسبو على مستوى العالم، في قصر الكريستال، في لندن حيث سلط المعرض الضوء على ابتكارات الثورة الصناعية التي كانت بريطانيا نقطة انطلاقها نحو كافة أنحاء العالم فيما بعد.

حقق هذا المعرض أرباحا هائلة ساهمت في تأسيس متحفين كبيرين في لندن هما متحف فيكتوريا وألبرت ومتحف التاريخ الطبيعي.

وقدم منظموا هذا الحدث الجديد على العالم في ذلك الوقت منحًا دراسية لتعزيز البحث العلمي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا كما مولت أبحاث أكثر من 13 فائزا بجائزة نوبل على مر العصور.

• معرض المنتجات الحديثة باريس 1855

في النسخة الثانية انتقل إكسبو إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث تم كشف النقاب عن العديد من الاختراعات التي غيرت مسار العالم حيث تم الكشف عن أولى المركبات التي تعمل بالنفط، و جزازة العشب، والدمية الناطقة، و المطاط المفلكن الذي يدخل في صناعة الكثير من المنتجات الأساسية، مثل: الملابس والأحذية والكرات والقبعات والعوامات والمظلات وإطارات السيارات المتينة.

• معرض لندن العالمي 1862

شهدت النسخة الثالثة من المعرض التي عادت إلى لندن مرة أخرى وخلال هذه النسخة تم عرض المحرك التحليلي الذي ابتكره تشارلز باباغ، والذي يعد أحد أوائل أنواع الحاسوب الميكانيكي.

• المعرض الدولي باريس 1867

كانت المعرض الدولي في باريس 1867 أول نسخة تسمح للدول بافتتاح أجنحة لها تعرض فيها منتجاتها حيث كان المعرض في الدورات الثلاثة السابقة مقتصر على عرض إنجازات الدولة المضيف، ومنذ ذلك الحين أصبح بمقدور الدول عرض جوانب من إنجازاتها وتراثها وثقافتها في إكسبو.

• معرض إكسبو فيينا 1873

كانت فيينا ثالث عاصمة أوروبية بعد لندن وباريس التي استضافت معرض إكسبو في دورة 1873 وفي هذا المعرض تعرف العالم عن قرب بالمنتجات اليابانية وشكلت هذه النسخة بداية انتشار ما يعرف باسم التأثير الياباني Japonism في الثقافة السائدة في أواخر القرن التاسع عشر.

• فيلادلفيا 1876

في هذه النسخة تمكن ألكسندر غراهام بيل، من الكشف عن أول هاتف في العالم وشاهده الجميع وهو يتحدث لأول مرة في الجهاز الذي عكف سنوات على تطويره، كما شهدت النسخة هذه أيضا ظهور بعض الأطعمة للمرة الأولى منها الفشار والكاتشب.

• المعرض العالمي 1878 في باريس

شهدت نسخة 1878 الكشف عن أول سفينة تعمل بقوة البخار والتي اخترعها هنري جيفارد، كما شهدت هذه النسخة الكشف عن أولى التقنيات المتطورة التي قادت في وقت لاحق إلى اكتشاف واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، حيث عرض أوغستين موشوت أول جهاز قادر على جمع الطاقة الشمسية.

• معرض ملبورن العالمي 1880

كانت هذه أول نسخة من المعرض تقام في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث تمكنت ملبورن من تأسيس أضواء كهربائية، وهواتف، ومصاعد، ووسيلة النقل الكهربائية "الترام"، وكان الموقع الرئيسي للمعرض مقرًا لأول برلمان أسترالي في 1901، وتحوّل إلى مستشفى ميداني أثناء جائحة الإنفلونزا الإسبانية ما بين 1918 و1920، ولاحقًا أدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

• المعرض العالمي برشلونة 1888

أقيمت نسخة المعرض هذه في الموقع الذي شهد عودة المستكشف الأوروبي كريستوفر كولومبوس إلى أوروبا بعد أول رحلاته إلى الأمريكتين، حيث تم بناء نصب كولوم بارتفاع 60 متراً تكريمًا له.

• المعرض العالمي باريس 1889

في هذه النسخة أرادت باريس أن تبهر العالم بآخر ما وصلت إليه فرنسا في كافة المجالات وتم إنشاء برج إيفل ليكون بوابة العبور إلى مقر معرض إكسبو وبالرغم من أن البرج لم يلق الرواج المطلوب في حينه لكن تحول في وقت لاحق إلى تحفة أيقونية حيث يقف البرج شاهدًا على عبقرية العمارة الفرنسية.

• المعرض الكولومبي شيكاغو 1893

شهد هذا المعرض الكشف عن أكبر عجلة دوارة في العالم المعروفة باسم عجلة فيريس والتي أدهشت الزوار، كما شهد المعرض انتصار نيكولا تيسلا لنظرية التيار المتردد التي تفوقت على نظرية توماس إديسون حول التيار المستمر.

• المعرض العالمي ببروكسل 1897

في عام 1897 استضافت العاصمة البلجيكية 6 ملايين زائر، وتم تطوير بنيتها التحتية بما فيها الطرق والسكك الحديدية بشكل كبير لاستقبال هذا العدد الكبير من الضيوف.

• معرض باريس 1900

شهد هذا المعرض لأول مرة إقامة بطولة الألعاب الأولمبية كجزء من الفعاليات حيث شهدت هذه النسخة لعبة البولو والكروكيه وكرة الباسك المعروفة أيضا باسم الجاي ألاي، كما شهد المعرض افتتاح أول خط للمترو بين بورت دي فينسون وبورت مايلو.

• معرض شراء لويزيانا سان لويس 1904

شهدت هذه النسخة عرض الإنجازات العلمية الثلاثة التي ظهرت في نفس عام الانعقاد وهي السيارات، والتقنيات اللاسلكية، وفن الطيران كما شهدت هذه النسخة تحصيل رسوم من الحاضرين لمشاهدة المعجزة العلمية الحديثة حيث شاهدوا أطفالا خدج يعيشون ويكبرون وينمون داخل أجهزة آلية ثورية، فيما كان الأطباء حولهم يراقبون تطورهم.

• المعرض العالمي والدولي لييج 1905

في هذا المعرض كان الجمهور على موعد للتعرف على مكبر البصمات الذي عرضته شرطة باريس؛ وكذلك آلة العرض السينمائية الصوتية التي ابتكرها جومون والتي كانت من أوائل الأجهزة التي دمجت الفيلم مع الصوت.

• المعرض العالمي للنقل ميلانو 1906

تم تصميم ميلانو أكواريوم ليكون مقرًا لنسخة إكسبو ولا يزال هذا البناء قائماً حتى اليوم، حيث تم الكشف لأول مرة عن آلة الإسبريسو الجديدة والتي ساهمت في رفع قيمة سوق القهوة العالمي إلى أكثر من 102 مليار دولار أمريكي.

• المعرض العالمي والدولي في بروكسل 1910

عاد المعرض مجددًا إلى العاصمة البلجيكية حيث أقيمت هذه النسخة في فندق أستوريا الذي تحول في وقت لاحق إلى نصب آثري لا يزال موجودًا حتى اليوم.

• المعرض الدولي في جنت 1913

شهدت بلجيكا النسخة الثانية على التوالي من معرض إكسبو حيث عاد المعرض إلى مدينة جنت عام 1913 بعد نسخة بروكسل 1910، وشهدت هذه النسخة بناء أعلى منزلق مائي في العالم وهو منزلق حديدي يبلغ طوله 5 كم؛ كما تم بناء عجلة ترفيهية شاهقة.