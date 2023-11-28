عبدالرحيم آل الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية

فاز رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحيم آل الشيخ، بمنصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الآسيوية، التي عقدت في الرياض اليوم ، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.

وجاء فوز آل الشيخ بحصوله على 23 صوتًا من أصل 39 صوتًا ، إذ يأتي ذلك في إطار تمكين ورفع عدد الكوادر السعودية في المنظمات الرياضية الدولية وفق رؤية المملكة 2030.

وأعرب آل الشيخ، عن سعادته بتسميته نائبًا لهذا الصرح البارالمبي الكبير، مقدمًا شكره لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه، لحرصهما ومتابعتهما الدائمة لرفع التواجد السعودي في مثل هذه المنظمات الدولية والقارية الكبرى.