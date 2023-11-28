عدسة “الوئام” تستعرض مهرجان “رش” لإحياء فن الجداريات بالرياض

جمال المرشدي - الرياض

بمشاركة 50 فنانًا وموسيقيًا، تتواصل فعاليات "مهرجان رش 2023" لإحياء فن الجداريات بالرياض، برعاية هيئة الفنون البصرية التابعة لوزارة الثقافة.

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ويسعى المهرجان المقام بأحد المباني القديمة في ضواحي العاصمة الرياض إلى ترسيخ فكرة نقل الثقافة نحو آفاق أوسع، من خلال إنتاج أعمال فنية مشتركة بين الفنانين المحليين والعالميين.

عدسة الوئام، تواجدت لنقل فعاليات المهرجان الشبابي، حيث التقت بمجموعة من الشباب المشارك وزوار المهرجان والذين أعربوا عن سعادتهم بما قدمه المهرجان، حيث أشاد عبدالله بن حسين، أحد زوار المهرجان، بما يقدمه المهرجان من فنون متنوعة ما بين فقرات فنية مثل الدي جي والمسارح بجانب الفعاليات الفنية، مقدمًا الشكر لهيئة الفنون البصرية.

فيما قال عثمان الحزيم، إن مشاركته بمهرجان الرش تعد تجربة مميزة استمتع بها كثيرًا، سواء بمشاهدة الجداريات أو المشاركة في الورش المنعقدة على هامش المهرجان.

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ويقدم مهرجان رش 2023، عددًا من اللوحات الجدارية الملهمة والتي تجسد المشهد الثقافي والاجتماعي في المملكة، المتمثل في الرسومات الجدارية في الساحات العامة.

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