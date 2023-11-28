وزير الرياضة بعد فوز السعودية باستضافة “إكسبو 2030”: عصر التغيير قادم

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، إن عصر التغيير قادم وتحولنا مستمر وذلك بعد فوز السعودية بتنظيم معرض "إكسبو 2030".

وفازت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بتنظيم الحدث العالمي الكبير بعد اكتساح كبير لمدينتي روما الإيطالية، وبوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

The Era of Change is coming, our transformation continues. Proud & excited to invite the world to our capital for #RiyadhExpo2030 - an unprecedented opportunity to accelerate our journey into the future. It will pave the way for future generations to enjoy a better tomorrow 🇸🇦 pic.twitter.com/GT0TA17jwA — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 28, 2023

وكتب الفيصل عبر حسابه في منصة "إكس": "عصر التغيير قادم، وتحولنا مستمر، فخور ومتحمس لدعوة العالم إلى عاصمتنا من أجل إكسبو 2030".

وأضاف: "فرصة غير مسبوقة لتسريع رحلتنا نحو المستقبل، وسنمهد الطريق للأجيال القادمة للتمتع بغدٍ أفضل".

وقدم وزير الرياضة التهنئته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "السعودية وطن الريادة وملتقى العالم".