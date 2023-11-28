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وزير الرياضة بعد فوز السعودية باستضافة “إكسبو 2030”: عصر التغيير قادم

28 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، إن عصر التغيير قادم وتحولنا مستمر وذلك بعد فوز السعودية بتنظيم معرض "إكسبو 2030".

وفازت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بتنظيم الحدث العالمي الكبير بعد اكتساح كبير لمدينتي روما الإيطالية، وبوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

وكتب الفيصل عبر حسابه في منصة "إكس": "عصر التغيير قادم، وتحولنا مستمر، فخور ومتحمس لدعوة العالم إلى عاصمتنا من أجل إكسبو 2030".

وأضاف: "فرصة غير مسبوقة لتسريع رحلتنا نحو المستقبل، وسنمهد الطريق للأجيال القادمة للتمتع بغدٍ أفضل".

وقدم وزير الرياضة التهنئته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "السعودية وطن الريادة وملتقى العالم".