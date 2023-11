وزير الرياضة بعد فوز السعودية باستضافة “إكسبو 2030”: عصر التغيير قادم

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، إن عصر التغيير قادم وتحولنا مستمر وذلك بعد فوز السعودية بتنظيم معرض "إكسبو 2030".

وفازت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بتنظيم الحدث العالمي الكبير بعد اكتساح كبير لمدينتي روما الإيطالية، وبوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

The Era of Change is coming, our transformation continues. Proud & excited to invite the world to our capital for #RiyadhExpo2030 - an unprecedented opportunity to accelerate our journey into the future. It will pave the way for future generations to enjoy a better tomorrow 🇸🇦 pic.twitter.com/GT0TA17jwA

