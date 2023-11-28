الهلال يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

عبر الهلال إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بتغلّبه على مستضيفه نافباخور الأوزبكي 2-0.

أقيمت المباراة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات البطولة القارية.

بصم على هدفي الهلال البرازيلي مالكوم (68) وسالم الدوسري (85).

كان نجم الفريق سالم الدوسري قد أهدر ركلتي جزاء الأولى كانت في الدقيقة 11 أما الثانية فقد تزامنت مع الدقيقة 68 التي شهدت توقيع مالكوم لهدف المباراة بعد تصدّي حارس نافباخور لمحاولة الدولي السعودي.

ضمن ذات المجموعة، فاز نساجي مازاندران الإيراني على ضيفه مومباي سيتي الهندي بهدفين دون ردّ.

في ظلّ هذه النتائج تصدّر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نافباخور بينما حلّ نساجي في المركز الثالث (6 نقاط) في حين يتذيّل مومباي سيتي الترتيب دون نقاط.

واستفاد الهلال من أفضلية المواجهات المباشرة مع نافباخور إذ تعادلا ذهاباً 1-1 فيما حقّق الفريق السعودي الفوز في لقاء اليوم.