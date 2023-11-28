حارس الاتحاد: نحلم بمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية

قال حارس الاتحاد مارسيلو غروهي، إن فريقه يحلم بمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

ويشارك الاتحاد بصفته بطلًا لدوري البلد المنظم في البطولة، ويلتقي في الدور الأول مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلعب الفائز ضد الأهلي المصري بطل أفريقيا.

وقال غروهي في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي (الفيفا): "هدفنا هو التقدم بقدر الإمكان. كل المباريات في كأس العالم للأندية صعبة، فهي تضم أفضل الفرق من كل قارة. هناك عامل التوتر في المباراة الأولى".

وأضاف: "إنها مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، لذا فأنت بحاجة للفوز بها للبقاء في المنافسة. نعلم أن أوكلاند سيكون منافسا عنيدا، لكننا سنستعد بأفضل ما يكون".

وتابع: "لو فزنا (على أوكلاند) سنركز على الأهلي. الأحلام لا تكلف شيئا، فأي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم".

وأشار الحارس البرازيلي إلى أنه يحلم بمواجهة سيتي ومدربه بيب غوارديولا في نهائي البطولة.

وواصل: "إنه أحد أفضل الفرق في العالم، ويملك الكثير من النجوم، كما يملك أحد أفضل المدربين في العالم إن لم يكن الأفضل بالفعل وهو بيب غوارديولا. سيكون من الرائع مواجهته في النهائي".

ويشارك غروهي (36 عامًا) في كأس العالم للأندية للمرة الثانية حيث كانت الأولى مع غريميو في 2017 قبل أكثر من عام من انتقاله إلى الاتحاد في يناير 2019.