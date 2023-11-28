الأمين العام لمجلس التعاون: فوز السعودية باستضافة “إكسبو 2030” دلالة على مكانتها الدولية المرموقة

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خادم الحرمين الشربفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأكد الأمين العام أن فوز المملكة باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، له دلالة كبيرة على مكانتها الدولية المرموقة وقدرتها العالية والاحترافية في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية وتمتعها بالإمكانيات والبنية التحتية لاستضافة مثل هذه الفعاليات، مما يدل على التخطيط والرؤية المستقبلية للمملكة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية.

كما أعرب البديوي عن خالص تمنياته للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بالتوفيق والنجاح في استضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 بمدينة الرياض، مؤكدًا بأن هذه الفعالية ستكون مميزة ومتطورة بشكل كبير.