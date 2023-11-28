الفيحاء يحقق انتصاره الثاني في مجموعات دوري أبطال آسيا

حقق الفيحاء انتصاره الثاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على آهال التركمانستاني 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وأبقى الفيحاء بهذا الفوز على آماله قائمة في التأهل إلى دور ثمن النهائي.

سجل أنتوني نواكايمي في الدقيقة (19) وفاشون ساكالا (51) وسلطان مندش (74) أهداف الفيحاء.

فيما أحرز إلمان تاجاييف هدف آهال الوحيد في الدقيقة (36).

وفي ذات المجموعة، فاز باختاكور الأوزبكي 3-1 على العين الإماراتي المتأهل سلفاً لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

افتتح عيسى خلفان باب التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 18، وعدل خزيمات إركينوف النتيجة للضيوف في الدقيقة 55.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني عند الدقيقة 62 موقعاً على الثنائية، وسجل دراغان سيران الهدف الثالث لباختاكور في الدقيقة 78.