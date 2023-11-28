الأربعاء.. انطلاق منافسات كأس أمريكا لليخوت لأول مرة خارج إسبانيا في جدة

تنطلق غدا الأربعاء بمحافظة جدة، منافسات سباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ(37) ولأول مرة، وذلك في نادي اليخوت بجدة، بمشاركة 6 فرق، وتحت تنظيم الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بالتعاون مع وزارة الرياضة.

وتعد استضافة المملكة لهذه الجولة في جدة والذي يستمر حتى 2 ديسمبر 2023، الأولى من نوعها خارج حدود إسبانيا، حيث تتنافس الفرق لصعود منصة التتويج، والفوز بالجولة المؤهلة للنهائي الذي سيشارك فيه فريقان فقط، بعد أن كان فريق أمريكان ماجيك قد نجح في الفوز خلال شهر سبتمبر الماضي في الجولة التي احتضنتها فيلانوفا بشمال إسبانيا، وبفارق بسيطٍ عن الفرق الأخرى.

وتأتي بطولة كأس أمريكا لليخوت الشراعية ضمن أعرق البطولات الرياضية العالمية في الألعاب المائية، كونها قد انطلقت قبل 172 عامًا، وعاشت العديد من المراحل والتغيرات الإيجابية حتى وقتنا الحالي، الذي تشارك فيه قوارب AC40 التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كلم في الساعة.

وتتنافس على مياه البحر الأحمر 6 فرق تمثل الدول المشاركة، وهي كل من، حامل لقب البطولة فريق الإماراتية ممثل نيوزيلندا، إلى جانب فرق إينيوس من بريطانيا، وفريق أمريكان ماجيك ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل إيطاليا فريق روزا برادا بيريلي، إضافة إلى فريق ألينغي ريد بول راسينغ ممثل سويسرا، وفريق أورينت أكسبريس راسينغ من فرنسا.

وبهذه المناسبة، أكدت الرئيس التنفيذي لاتحاد الإبحار السعودي سامية بغدادي، أن المملكة تمتلك إرثًا بحريًا مميزًا، حيث كان النواة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، والذي يعد امتدادًا لجملة من الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية التي أكدت، كونها الوجهة المفضلة للرياضة والرياضيين من أنحاء العالم كافة، مشيرة إلى أن البطولة تسهم في إلهام الرياضيين السعوديين في الألعاب البحرية، وتساهم في تحقيق المستهدفات والنمو المستمر لها.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لكأس أمريكا جرانت دالتون، عن تفاؤله الكبير باستضافة المملكة لمنافسات هذه الجولة من البطولة، منوّهاً بالسمعة الجيدة للمملكة العربية السعودية عالمياً، فيما يتعلق بالنجاحات الاستثنائية التي تحظى بها الأحداث والبطولات الرياضية التي تستضيفها، مؤكداً أن هذا التميز والريادة التي باتت المملكة تتمتع بها فيما يتعلق بقدرتها على ضمان النجاحات اللافتة والكبيرة لكل حدث رياضي تستضيفه.